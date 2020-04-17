Пьяные омичи жестоко избили ветерана войны ради денег

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении двух жителей деревни Усовка, которые обвиняются в нападении на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Инцидент произошел 9 апреля 2020 года. Сообщается, что двое пьяных мужчин проникли в дом 89-летнего пенсионера, зная, что он не сможет оказать сопротивление. Злоумышленники угрожали ему убийством, наносили телесные удары.

Потерпевший отдал им 13 тысяч рублей, опасаясь за свою жизнь. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.