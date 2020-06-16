Пьяная воспитательница заснула в детсаду на детской кроватке

В Екатеринбурге воспитательница в частном детсаду заснула на детской кровати. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя кадры с места случившегося.
Инцидент произошел утром 15 июня в одной из высоток на Красных Командиров. Пьяную женщину обнаружили родители, которые привели своих малышей. Отец одного из детей снял ее на видео.
В это время дети, предоставленные сами себе, разгуливали по детсаду. По данному факту проводится проверка.
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