Пухлый енот из Кемерово стал королем соцсетей

Пухленький енот по кличке Тема стал королем Инстаграма. Один из видеороликов, опубликованных на странице кемеровского животного, был замечен сотрудниками издания New York Post. Американцы разместили видео у себя и написали о еноте.

Известно, что Тема очень любит покушать, о чем говорит его вес и размер. Хозяйка Темы отмечает, что животному нравится ползать. Кроме того, толстячок обожает прыгать и бегать.

Но самым любимым занятием енота является процесс расчесывания. Ему очень нравится, когда хозяйка гладит его. Напомним, что на страницу Темы в соцсети подписано более 200 тысяч человек, сообщает Инфо Реактор.

Фото: instagram.com/raccoon.tema