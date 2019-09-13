На главную Новости мира Пухлый енот из Кемерово стал королем соцсетей
Новости мираОбщество

Пухлый енот из Кемерово стал королем соцсетей

Пухленький енот по кличке Тема стал королем Инстаграма. Один из видеороликов, опубликованных на странице кемеровского животного, был замечен сотрудниками издания New York Post. Американцы разместили видео у себя и написали о еноте.

Известно, что Тема очень любит покушать, о чем говорит его вес и размер. Хозяйка Темы отмечает, что животному нравится ползать. Кроме того, толстячок обожает прыгать и бегать.

Но самым любимым занятием енота является процесс расчесывания. Ему очень нравится, когда хозяйка гладит его. Напомним, что на страницу Темы в соцсети подписано более 200 тысяч человек, сообщает Инфо Реактор.

Фото: instagram.com/raccoon.tema

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Пожарная машина протаранила легковушку в Карелии

В 2018 распространение ВИЧ-инфекции в Липецке осталось на уровне 2017 года

Медведь покрасовался перед камерой на «Земле леопарда», а затем сломал ее