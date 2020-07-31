Психолог рассказала, почему в пятницу так хочется выпить

Психолог Анна Хныкина рассказала «АиФ», почему многим людям в пятницу хочется выпить. По её словам, для них пятница – это маленький праздник по случаю окончания рабочей недели. Возможность расслабиться, отдохнуть. Чтобы переключиться от рабочих будней, когда человек вынужден пахать на результат, на отдых, нужен своеобразный тумблер. Именно им и является пятничный алкоголь.

Хныкина отметила, что регулярная выпивка по пятницам может привести к зависимости. Особенно, если человек думает о ней уже с понедельника, например, предвкушая поход в бар с друзьями.

Есть люди, которые самостоятельно не могут выкинуть из головы мысли о работе, особенно, если она трудная и важная. Они выпивают и по вечерам в будни. Также как и люди творческих профессий, которым спиртное необходимо, чтобы «остановить непрекращающийся поток мыслей или элементарно заснуть».

Насторожить человека должно и увеличение необходимой дозы спиртного или переход на более крепкие напитки. Это показывает, что организм уже привык к алкоголю и ему требуется больше выпивки для расслабления. В этом случае психолог советует увеличить число дней между выпивками.