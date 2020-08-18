Психолог объяснил, чем чревато для психики отсутствие отпуска

Клинический психолог Варвара Зародина объяснила, что отсутствие отпуска в течение нескольких лет является серьезной угрозой для психического здоровья человека, сообщает РИА Новости.

По ее словам, из-за отсутствия отпуска «снижается эмоциональный фон». Затем люди начинают тревожиться.

«Появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что, в свою очередь, снижает иммунитет», – сказала Зародина.

Она отметила, что работники, давно не видевшие отпуска, начинают срываться на своих родственников и членов семьи.

«Наша жизнь перестает нас устраивать, мы перестаем получать удовольствие от жизни вообще. При более глубокой запущенности этого процесса появляются депрессивные расстройства», – объяснила Зародина.

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Она заключила, что без смены обстановки и отдыха у нервной системы человека развивается деградация.