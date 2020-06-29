Пропавшую школьницу нашли зверски убитой в Тульской области

Недалеко от локального мусорного полигона в лесопосадке близ поселка Бородинский в Тульской области была найдена мертвой без вести пропавшая 13-летняя девочка. Об этом пишет портал «Регион Online».
Школьница пропала 25 июня. Сначала нашли телефон несовершеннолетней, потом ее рюкзак, припрятанный в кустах. После обнаружили и тело.
Предварительно, несовершеннолетняя была жестоко убита. Изверг нанес ей множество ссадин и гематом. Известно, что незадолго до своей гибели школьница могла вести переписку в социальной сети с неким взрослым мужчиной.
Устанавливается истинная причина смерти погибшей.
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