Пропавшего на болотах трёхлетнего мальчика нашли через двое суток

В Омской области завершились поиски 3-летнего ребёнка – пропавшего на болотах Колю Бархатова нашли живым! Об этом сообщает сайт регионального УМВД.



Напомним, в поисках мальчика, потерявшегося в то время, как его родственники собирали ягоды, принимали участие около 600 человек. Поиски длились двое суток.



В полиции сообщили, что сегодня днём была найдена кепка Коли, после чего направления поисков были скорректированы. В 14.30 по местному времени, на болоте, ребёнок был найден. он находился в трёх километрах от того места, где потерялся.



В ближайшее время мальчика передадут врачам.

