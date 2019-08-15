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Пропавшего на болотах трёхлетнего мальчика нашли через двое суток

В Омской области завершились поиски 3-летнего ребёнка – пропавшего на болотах Колю Бархатова нашли живым! Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Напомним, в поисках мальчика, потерявшегося в то время, как его родственники собирали ягоды, принимали участие около 600 человек. Поиски длились двое суток.

В полиции сообщили, что сегодня днём была найдена кепка Коли, после чего направления поисков были скорректированы. В 14.30 по местному времени, на болоте, ребёнок был найден. он находился в трёх километрах от того места, где потерялся.

В ближайшее время мальчика передадут врачам.

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