Профессора проверят за призыв «вернуть 37-й год»

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Представители Комиссии по этике проведут проверку слов профессора Олега Матвейчева. Эксперт ранее призвал «вернуть 37-й год».

Ученый высказал резкое утверждение в адрес прибывших из стран с неблагоприятной по коронавирусу обстановкой студентов. Учащиеся отказались пройти анкетирование. Резкую и резонансную запись Матвейчев разместил у себя на странице в соцсети Facebook. Через некоторое время автор удалил пост.

Коллеги ученого раскритиковали его за высказывание, потому что в нем есть мотивы вражды и ненависти. Сам эксперт назвал публикацию «всплеском эмоций». Теперь его ждет проверка, сообщает РЕН ТВ.