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Продавщица умерла на рабочем месте в Энгельсе

10 января 50-летняя женщина умерла на работе. ЧП случилось в городе Энгельсе Саратовской области. Погибшая работала продавцом.

Женщину без сознания, которая лежала за запертой решетчатой дверью магазина «Пионер» на улице Расковой нашли местные жители. Они вызвали спецслужбы к месту ЧП. Сотрудники МЧС помогли врачам добраться до потерпевшей, а медики констатировали, что жительница Энгельса мертва.

По факту случившегося начата проверка. Будут выясняться причины смерти женщны, сообщает Регион64.

Фото: Сарновости

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