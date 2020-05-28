Приятели жарили сосиски на Вечном огне в Петербурге

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Следователи ужесточили статью с «Вандализма» на «Осквернение надмогильных сооружений» по уголовному делу по факту приготовления еды на Вечном огне в Кронштадте. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая на Якорной площади. Сообщается, что две девушки и один молодой человек приехали туда на машине, достали шампура и отправились жарить сосиски на Вечном огне.

«В связи с легкомыслием», — призналась одна из задержанных.

Девушка знала, что на этом месте погребены «люди, которые воевали за то, что мы имеем сейчас». При этом 36-летний мужчина назвал свой поступок «безрассудным». Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

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