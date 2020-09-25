Приятели убили знакомого и спрятали его тело в диван в Карелии

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Сегежи, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, пишет «Daily Губерния».

Инцидент произошел весной. По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых в квартире. В разгар застолья между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник набросился на одного из собутыльников и избил его до смерти.

Тогда трое приятелей сначала спрятали его тело в диване, а затем вывезли в лес. Уголовное дело по статье за укрывательство особо тяжкого преступления расследуется сейчас в отношении двух знакомых обвиняемого в убийстве.