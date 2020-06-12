Пятница, 12 июня, 2020
22.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Привидение заставляет семью из Таганрога пить пиво

Алексей Агеев
-

Привидение замучило семью, проживающую в Таганроге. Люди сообщают, что призрак заставляет их пить пиво.

По словам членом семьи, их жилье постоянно заливает, хотя краны закрыты. Кроме того, они получают угрозы. Наконец, привидение заставляет семью пить пиво. Если не слушаться, то мебель начинает летать, а предметы переворачиваются.

Супруг владелицы квартиры заявляет, что у него имеются синяки на теле. Он постоянно получает удары. Адекватного объяснения случаю пока не найдено, пишет РЕН ТВ.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выпал град размером с яйцо

Новости Рязани
В пятницу, 12 июня, в Рязанской области выпал град. Видео опубликовано в инстаграме.  Сообщается, что крупный град выпал в...
Узнать больше

В Рязани столкнулись троллейбус и иномарка

Новости Рязани
В пятницу, 12 июня, около 18 часов у Дягилевского поста ГИБДД в Рязани произошло ДТП. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.
Узнать больше

В Рязанской области ожидаются дожди с градом

Новости Рязани
В пятницу, 12 июня, в Рязанской области местами ожидается дождь. Об этом говорится в метеопредупреждении от регионального управления МЧС России. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

Новости Рязани
Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Рязанской области ориентировочно начнётся с 18 июня. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил губернатор Николай Любимов.
Узнать больше

Руководители ТЦ Рязани написали открытое письмо губернатору Николаю Любимову

Новости Рязани
Руководители торговых центров Рязани написали открытое письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Текст обращения поступил в редакцию РИА «7 новостей».
Узнать больше

Программа празднования Дня России в Рязани

Новости Рязани
Из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут в режиме онлайн. Все желающие смогут принять в них участие, не выходя...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как плавно выйти из самоизоляции владельцам собак

Акценты
За время самоизоляции собаки привыкли к постоянному нахождению с хозяевами рядом, и резкое изменение этого обстоятельства после снятия ограничительных мер в связи...
Узнать больше

Для чего школьникам участвовать в олимпиадах?

Акценты
Журналист проекта «МедиаКВН» Василенко Анастасия поделилась опытом участия в финале олимпиады Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.  В процессе подготовки к олимпиаде Анастасии помогали...
Узнать больше

Как спасти огород от жары

Акценты
Садоводам и огородникам в этом сезоне не позавидуешь – то за день выпадает месячная норма осадков и смывает грядки, то на смену...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+