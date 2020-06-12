Привидение заставляет семью из Таганрога пить пиво

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Привидение замучило семью, проживающую в Таганроге. Люди сообщают, что призрак заставляет их пить пиво.

По словам членом семьи, их жилье постоянно заливает, хотя краны закрыты. Кроме того, они получают угрозы. Наконец, привидение заставляет семью пить пиво. Если не слушаться, то мебель начинает летать, а предметы переворачиваются.

Супруг владелицы квартиры заявляет, что у него имеются синяки на теле. Он постоянно получает удары. Адекватного объяснения случаю пока не найдено, пишет РЕН ТВ.