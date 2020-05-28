Преображаем дачу подручными средствами – простые и надежные советы

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Погода налаживается, совсем скоро наступит настоящее лето и многие из нас поедут за город. Совместно с Tele2 мы подготовили советы, как быстро и своими руками преобразить дом и садовый участок.

Приятная новость для дачников: не так давно оператор Tele2 реализовал масштабный проект по развитию сети. В результате высокоскоростной интернет компании стал доступен как в пригороде, так и практически во всех населенных пунктах области. Поэтому если статья покажется вам полезной, в дальнейшем можно будет почитать нашу подборку при помощи 4G Tele2 в любое время и почти в любом месте.

Итак, начнем.

Делаем мебель из паллетов

Из паллетов, или как их по-другому называют, поддонов, уже давно делают мебель. Причем, не только для дачи, но и для модных пространств в стиле лофт или стильных современных квартир.

Высокая популярность паллетов неудивительна – с их помощью можно запросто сконструировать диваны, столики, лавочки и кровати. Из инструментов понадобятся лишь болгарка с диском для шлифования, шуруповерт и ножовка. А помочь в работе могут даже дети.

В интернете собрано множество видеоуроков на эту тему с пошаговыми инструкциями. Например, в одном из роликов на YouTube-канале «Строим для себя» мастер делится советами, как сделать большой диван-конструктор. В случае приезда гостей диван запросто превратится в кровать. Да и поставить его можно не только в помещении, но и в саду, в тени деревьев.

Сад – как произведение искусства

Долой устаревшие приемы ландшафтного дизайна! Всего за несколько недель заросший и нефункциональный сад можно превратить в уютную зону отдыха с местом для пикника и разведения огня, с прудиком и многим другим.

Начните с простого – сформируйте кроны растущих деревьев, проредите их, чтобы сад стал светлее, а ветки не мешали прогулке. Далее постригите кустарники и выкосите лужайки. Пространство полностью преобразится. После этого можно заняться наведением красоты: посадкой неприхотливых декоративных кустарников, типа гортензий или чубушников. А может быть, вы захотите и что-то посложнее, к примеру, создать розарий. Все в ваших руках!

Полезные советы для благоустройства сада своими руками можно найти на странице в инстаграм-садовницы Юлии из Иванова: ее аккаунт называется @moi_sad_yulia. Она проводит много времени на своей даче и сама обустраивает сад.

Добавим digital-элементы

А почему бы не внедрить новые технологии на даче? Можно установить вдоль дорожек и клумб декоративные фонарики со специальным пультом управления. Далее через приложение в интернете вы сможете включать подсветку там, где нужно.

Также многие устанавливают специальные форточки для проветривания теплиц. При помощи смартфона можно будет открывать или закрывать их, даже если вы сейчас не на даче. А можно поставить интернет-камеры видеонаблюдения, настроить Smart TV и многое другое.

Бесспорно, для этого крайне необходим надежный доступ в Сеть. Покрытие высокоскоростного интернета Tele2 охватывает практически все населенные пункты нашей области, в том числе и дачи. А значит, любители загородной жизни смогут и трафик раздать, и фильмы онлайн посмотреть, и гаджеты различные настроить. Жизнь за городом станет еще удобнее.