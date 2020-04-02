Преимущества вагонки из липы как материала для обшивки парилок и бань

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Подбор материалов для отделки помещений, которым характерно присутствие высокого уровня влажности, представляет собой сложный вопрос. В особенности, если речь идёт о парилках и банях, для которых большое значение имеет не просто влагоустойчивость материала, но и перспектива справиться с повышенными температурными режимами. О большинстве облицовочных материалов, которые применяются для отделки обычных внутренних помещений, даже речи не идет. Из-за непростых условий использования требуется подыскать вариант с необычайными свойствами.

В действительности вариантов различных отделочных материалов, представленных на сегодняшнем рынке, довольно много. Однако, многие специалисты схожи во мнении, что обшить парилку таким пиломатериалом, как вагонка http://realwood.ru/products/vagonka/ из липы считается самым лучшим решением. Почему именно этот материал считается более подходящим, рассмотрим ниже.

Плюсы использования вагонки из липы для обшивки бани

Как уже было отмечено выше, обшивка бани липовой вагонкой считается одним из лучших решений. Связано это с тем, что липовой вагонке присуще много неоспоримых преимуществ. Так, к главным плюсам этого пиломатериала относят следующие особенности: :

  1. во-первых, натуральная вагонка из древесины представляет собой правильный выбор для покупателя, для которого ценна экологическая чистота и безопасность. В правильно обработанных качественных панелях нет примеси тяжелых металлов, а также отсутствуют химические соединения, способные нанести вред человеческому здоровью либо окружающей природе;
  2. во-вторых, липа является неплотным деревом, которое имеет гладкую структуру, посредством чего липа медленно нагревается даже при условии высоких температурных показателей воздуха;
  3. в-третьих, в липе почти не содержатся смолы, способные при повышенных температурах стать мягкими и испачкать либо обжечь человека. Одновременно с этим, древесина заключает в себя целебные эфирные масла, которые гарантируют приятный аромат и оказывают благоприятное воздействие на человеческий организм;
  4. в-четвертых, древесина поглощает сторонние шумы, дает возможность воздушному потоку правильно циркулировать;
  5. в-пятых, термоустойчивая и влагостойкая вагонка из липы не повреждается под влиянием повышенных температур, а также не подвергается гниению и появлению плесени;
  6. в-шестых, натуральная древесина всегда смотрится эстетически привлекательно и благородно, в то время как светлый кремовый оттенок липовой доски отличается нейтральностью и универсальностью для комбинирования;
  7. в-седьмых, невысокий ценовой сегмент на вагонку их липы предоставляют возможность купить высококачественный материал при довольно ограниченном бюджете.

Таким образом, большое количество положительных качеств вагонки из липы позволяет говорить о том, что именно данный материал является наилучшим для обшивки парилок и бань.

По материалам сайта https://www.realwood.ru/.

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