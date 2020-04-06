Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве женщины и двух детей

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В республике Марий Эл 48-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве женщины и детей, предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, преступление было совершено в городе Волжске 31 марта. Мужчина из-за длительной неприязни убил родственников бывшей жены: 31-летнюю женщину, 14-летнего мальчика и 11-летнюю девочку.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего).