Представлен обновленный «Соболь 4х4»

Обновленный внедорожный микроавтобус от ГАЗ под названием «Соболь 4×4» представили во время автошоу Comtrans 2019. Новый полноприводный «Соболь» спереди похож на новую «ГАЗель NN», а вот кузов для микроавтобуса взят от актуальной версии «Соболь Бизнес».

Новый автомобиль от ГАЗ получил доработанный передний мост с такими механизмами, где используются шарниры равных угловых скоростей вместо крестовин. Также на новинку установили другие поворотные кулаки, чтобы разгрузить ступичные подшипники. Отметим также, что нижегородские инженеры внедрили в новый «Соболь» другую «раздатку» с подросшим передаваемым моментом и электроприводом. Кроме того, новый «Соболь 4х4» может порадовать рессорной подвеской, рамной конструкцией, жестко подключаемым полным приводом, «понижайкой» и блокировкой заднего межколесного дифференциала.

Под капотом нижегородского проходимца установлен российский атмосферник УМЗ Evotech. Покупателям также предлагается альтернативный силовой агрегат – турбодизель Huadong (Cummins), производимый в КНР, сообщает Пенза Драйв.

Фото: Пенза Драйв