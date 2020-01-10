На главную Новости мира

Представлен гибридный кроссовер BMW X2 xDrive25e

BMW презентовала гибридный кроссовер X2 xDrive25e. Он является техническим аналогом BMW X1.

За разгон машины отвечает 3-цилиндровый турбированный двигатель объемом в полтора литра. Он выдает 125 лошадиных сил и 220 НМ крутящего момента. Такой агрегат работает в паре с 6-скоростной АКПП. Привод у автомобиля передний.

Электрический мотор установили на задней оси. Его мощность составляет 95 л.с. и 165 Нм крутящего момента. Гибридная установка выдает пиковые 220 «лошадок». Только с использованием электрической тяги новинка может проехать максимум 57 километров. При этом гибрид быстрее «собрата» BMW X1, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Вскоре выйдет Jeep Wrangler Rubicon Recon

На Урале экс-полицейского осудят за секс с мальчиками

Четверо погибли, четверо пострадали в ДТП под Луховицами