Представлен гибридный кроссовер BMW X2 xDrive25e

BMW презентовала гибридный кроссовер X2 xDrive25e. Он является техническим аналогом BMW X1.

За разгон машины отвечает 3-цилиндровый турбированный двигатель объемом в полтора литра. Он выдает 125 лошадиных сил и 220 НМ крутящего момента. Такой агрегат работает в паре с 6-скоростной АКПП. Привод у автомобиля передний.

Электрический мотор установили на задней оси. Его мощность составляет 95 л.с. и 165 Нм крутящего момента. Гибридная установка выдает пиковые 220 «лошадок». Только с использованием электрической тяги новинка может проехать максимум 57 километров. При этом гибрид быстрее «собрата» BMW X1, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю