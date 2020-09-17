После загадочной смерти солдата-срочника осудят офицера военной части

Завершено расследование громкого дела о смерти 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала, пишет «КП».

О гибели молодого человека на полигоне «Погоново» в Воронежской области стало известно 11 февраля 2019 года. Его нашли в палатке в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами и руками, связанными скотчем. Кроме того, на его голове был одет полимерный пакет, обмотанный по шее клейкой лентой.

Выяснилось, что ранее воронежский офицер избил солдата из-за двух ящиков с водкой. По версии следствия, в феврале 2019 года тогда еще начальник вещевой службы распивал спиртное на территории полигона «Погоново». Когда он обнаружил, что из его личного автомобиля пропали два ящика с водкой, рассвирепел.

Пьяный офицер четыре раза ударил спавшего рядового Степана Цымбала, а потом велел ему отыскать и вернуть водку.

После долгого расследования, которое изначально возбудили по факту убийства, прекратили. Не нашлось оснований и для того, чтобы привлечь к ответственности за доведение до самоубийства. Офицеру вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.