Вторник, 25 августа, 2020
21.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

После самоизоляции в России выросло количество разводов

7info 2

В июне в стране зарегистрировано 45,8 тыс. разводов, свидетельствует информация Росстата по демографическим показателям. Это почти соответствует показателю июня 2019-го и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.

В целом за шесть месяцев, как показала публикация «Информации о социально-экономическом положении России» за январь-июль 2020 года, количество расторгнутых браков существенно (на 34,7%) снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — с 297 тыс. до 220,7 тыс.

Однако, как показывает статистика по месяцам, падение показателя по разводам пришлось на период самоизоляции и действия других ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Небольшое снижение было зафиксировано уже в марте, а пик падения пришелся на апрель, когда было зарегистрировано всего 13,8 тыс. разводов (53,7 тыс. — в 2019-м). В мае, когда ограничения продолжали действовать, а более трети месяца пришлось на нерабочие дни, произошло небольшое увеличение количества разводов (19 тыс).

Реклама

Действительно, рост наблюдается, рассказал «Известиям» замруководителя Росстата Павел Смелов. Он предположил, что и в июле тенденция к увеличению количества разводов продолжится.

«Правда, и тут есть одно «но». Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы», — пояснил замруководителя Росстата, добавив, что полная картина относительно влияния самоизоляции сложится только к концу года.

Психолог Инна Корягина считает, что не все пары смогли справиться с трудностями самоизоляции. В частности, с ситуацией, когда семьи были вынуждены круглосуточно находиться в замкнутом пространстве.

«Обострились и вышли на поверхность внутренние конфликты и противоречия, которые можно нивелировать, периодически меняя пространство и местонахождение», — уточнила психолог.

Самый низкий коэффициент разводимости (количество разводов на 1000 человек) в первом полугодии традиционно был зафиксирован в республиках Серверного Кавказа — Ингушетии и Чечне (0,6%), Дагестане (1,1%), Северной Осетии-Алании (1,7%), а также Тыве (1,6%). Самый высокий коэффициент разводимости в первом полугодии зафиксирован в Республике Алтай (4,3%), Ямало-Ненецком АО — 4,2%, Калининградской области (4,2%), Амурской и Магаданской областях (4,1%).

Подробнее —в эксклюзивном материале «Известий»: По крайним мерам: почему в июне в России выросло число разводов

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В парке Морской славы установлены 56 опор освещения

Администрация
В парке Морской славы в Рязани освещение работает в полном объеме. После первого этапа благоустройства здесь установлены 56 опор освещения.
Узнать больше

В районе Солотчинского шоссе планируют изменить схему дорожного движения

Новости Рязани
В схему движения транспорта в районе Солотчинского шоссе в Рязани планируют внести изменения. В районе ТРЦ «Круиз» добавят дополнительную накопительную полосу для...
Узнать больше

Как выбрать сменную обувь в школу

Акценты
Роскачество продолжает проверять товары для детей в преддверии начала школьного сезона: на этот раз в фокусе внимания оказалась обувь для мальчиков и...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В ДТП с маршруткой в Рязани пострадал 10-месячный ребёнок

Новости Рязани
В результате ДТП получили травмы 34-летняя пассажирка маршрутки и её 10-месячный ребёнок. Помощь медиков также потребовалась водителю «Фольксвагена».
Узнать больше

Ещё в одном районе Рязани зарегистрировали более тысячи случаев коронавируса

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там зарегистрирован 1171 случай коронавируса.
Узнать больше

В Рязани стартовал «Авиадартс-2020»

Новости Рязани
Конкурс по воздушной выучке лётных экипажей традиционно проводится в рамках «Армейских международных игр». В этом году, из-за коронавируса в нём принимают участие лётчики из двух стран – России и Белоруссии.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать сменную обувь в школу

Акценты
Роскачество продолжает проверять товары для детей в преддверии начала школьного сезона: на этот раз в фокусе внимания оказалась обувь для мальчиков и...
Узнать больше

Какие продукты опасны для собак

Акценты
Правильное и сбалансирование питание – залог крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. Правила кормления собак очень важная и серьезная тема для любого...
Узнать больше

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+