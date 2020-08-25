После самоизоляции в России выросло количество разводов

В июне в стране зарегистрировано 45,8 тыс. разводов, свидетельствует информация Росстата по демографическим показателям. Это почти соответствует показателю июня 2019-го и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.

В целом за шесть месяцев, как показала публикация «Информации о социально-экономическом положении России» за январь-июль 2020 года, количество расторгнутых браков существенно (на 34,7%) снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — с 297 тыс. до 220,7 тыс.

Однако, как показывает статистика по месяцам, падение показателя по разводам пришлось на период самоизоляции и действия других ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Небольшое снижение было зафиксировано уже в марте, а пик падения пришелся на апрель, когда было зарегистрировано всего 13,8 тыс. разводов (53,7 тыс. — в 2019-м). В мае, когда ограничения продолжали действовать, а более трети месяца пришлось на нерабочие дни, произошло небольшое увеличение количества разводов (19 тыс).

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Действительно, рост наблюдается, рассказал «Известиям» замруководителя Росстата Павел Смелов. Он предположил, что и в июле тенденция к увеличению количества разводов продолжится.

«Правда, и тут есть одно «но». Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы», — пояснил замруководителя Росстата, добавив, что полная картина относительно влияния самоизоляции сложится только к концу года.

Психолог Инна Корягина считает, что не все пары смогли справиться с трудностями самоизоляции. В частности, с ситуацией, когда семьи были вынуждены круглосуточно находиться в замкнутом пространстве.

«Обострились и вышли на поверхность внутренние конфликты и противоречия, которые можно нивелировать, периодически меняя пространство и местонахождение», — уточнила психолог.

Самый низкий коэффициент разводимости (количество разводов на 1000 человек) в первом полугодии традиционно был зафиксирован в республиках Серверного Кавказа — Ингушетии и Чечне (0,6%), Дагестане (1,1%), Северной Осетии-Алании (1,7%), а также Тыве (1,6%). Самый высокий коэффициент разводимости в первом полугодии зафиксирован в Республике Алтай (4,3%), Ямало-Ненецком АО — 4,2%, Калининградской области (4,2%), Амурской и Магаданской областях (4,1%).

Подробнее —в эксклюзивном материале «Известий»: По крайним мерам: почему в июне в России выросло число разводов

