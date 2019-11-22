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Пoрнoaктриca oбвинилa Бoгдaнa Титoмирa в пoпыткe изнacилoвaния

Экс-студентка Московского государственного института международных отношений Ангелина Дорошенкова обвинила певца Богдана Титомира в попытке надругательства. Отметим, что девушка является порноактрисой.

25-летняя актриса фильмов для взрослых заявила, что в квартире у общих друзей Титомир стал домогаться к ней. Однако Ангелина отказала исполнителю. Тогда экс-участник группы «Кaр-Mэн» стал рвать одежду на Дорошенковой, а также бить ее.

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По словам Ангелины, ей уже угрожали. Она боится и не может оставаться в столице. Также актриса отметила, что ей пришлось быть в Сочи после нападения. Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Москва».

Фото: ДТП и ЧП Москва

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