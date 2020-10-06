Порезавшая своих детей мать в Волгоградской области могла сойти с ума

Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении 35-летней жительницы Волжского, которая напала на своих детей, пишет «КП».

Инцидент произошел утром 2 октября в квартире пятиэтажки на улице 40 лет Победы. Мать взялась за нож и хладнокровно нанесла несколько ножевых ранений своим детям – 4-летней дочери и 8-летнему сыну. Утверждается, что женщина пыталась перерезать горло. После этого она покончила с собой.

Прежде, чем потерять сознание мальчик успел позвонить бабушке, чем спас жизнь себе и сестренке. Врачи всеми силами пытаются спасти малышей.

Следователи считают, что на зверский поступок женщину могло толкнуть проблемы с наследственностью. Как рассказали родственники женщины, ее отец страдал психическим заболеванием.