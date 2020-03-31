Полуголая Эмили Ратаковски сфотографировалась с собакой

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Известная модель Эмили Ратаковски снова выложила в Инстаграме откровенное фото. Она продемонстрировала, что проводит карантинное время со своим псом.

На снимке девушка позирует, лежа на спине рядом со своей собакой. В подписи к кадру Эмили отметила, что питомец уже устал от вечных объятий с хозяйкой.

Поклонники остались в восторге от публикации Эмили. Они высоко оценили ее фигуру.

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