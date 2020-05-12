Полиция жестко скрутила нарушителя самоизоляции, выносившего мусор

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В Екатеринбурге во дворе дома на Кузнецова сотрудники полиции жестко скрутила нарушителей режима самоизоляции. Об этом пишет портал «E1.RU».

По словам одного из очевидцев, приятели распивали спиртное во дворе. После этого один из них пошел и отвел дочку домой, а жена дала ему пакет с мусором. Он был задержан полицейскими возле подъезда.

Видео — E1.RU

Сообщается, что одного мужчину положили на асфальт, и надели на него наручники, а второму брызнули в лицо из баллончика.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что инцидент произошел в ходе патрулирования, когда полицейские проверяли выполнение указа губернатора о самоизоляции. Отмечается, что они увидели компанию собутыльников, их предупредили, что они находятся в общественном месте без масок. В ответ на стражей порядка стали ругаться матом, хватать их за обмундирование.

В полиции отмечают, что мужчины устроили провокацию, чтобы показать, что один из них якобы просто выносит мусор, а «сотрудники полиции беспредельничают». В суде мужчины вину свою признали. Им назначили штраф по 800 рублей.