Полиция проводит проверку после нападения Широкова на арбитра

В минувший понедельник экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков напал на арбитра на футбольном поле и жестоко избил его. Инцидент засняли на видео и выложили в Сеть.

Потерпевший, получивший закрытую черепно-мозговую травму, рассечение брови и сотрясение мозга, обратился с заявлением в полицию. Теперь правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Как сообщает РЕН ТВ, Широков накинулся на арбитра после того, как получил красную карточку. Кроме того, судья не назначил пенальти в ходе игры любительских команд, что очень не понравилось известному футболисту.

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Сам Широков уже извинился за инцидент.