Полицейский жестоко убил любовника-трансгендера в Новосибирской области

В Новосибирской области задержали теперь уже бывшего полицейского, которого заподозрили в убийстве возлюбленной. Жертву называют одним из самых известных трансгендеров Сибири, пишет портал «Вести».

Сообщается, что 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы признался в жестоком убийстве возлюбленной. Инцидент произошел в деревне Бурмистрово.

Что стало причиной смертельной ссоры, сейчас выясняют следователи. Знакомые влюбленных не исключают ревность, родственники убитого говорят, что причина в деньгах.

«Он изначально хотел завладеть телефоном, потому была сумма на карточке. Вот сам конфликт из-за этого», – считает тетя жертвы.

Полицейский предположительно задушил даму сердца ранним утром у нее дома. Дождался темноты и вывез тело на машине.

По версии следствия, тело подруги злоумышленник спрятал ночью в лесу неподалеку от места убийства. Себе предполагаемый душегуб оставил ее мобильник. Не на память, а чтобы от имени жертвы переписываться с ее знакомыми. Так он хотел запутать следствие. Суд отправил мужчину под арест. В СИЗО он проведет как минимум два месяца.