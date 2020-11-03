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Новости мираПроисшествия

Полицейский сломал ребра подозреваемому во время допроса в Москве

Никита Брыкин

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в зверском избиении задержанного жителя Москвы. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел в августе. По предварительной информации, оперативник ОМВД по району Щукино Ярослав Торопов во время допроса пытался «выбить» признательные показания у мужчины, которого обвиняли в краже телевизора.

В итоге потерпевший в ходе «силового допроса» получил перелом трех ребер, причем одно из них пробило легкое. Правоохранитель пытался скрыть этот факт.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Непосредственные руководители младшего лейтенанта полиции будут привлечены к дисциплинарной ответственности, а самого стража порядка уволят.

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