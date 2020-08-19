Полицейский-наркоман изнасиловал школьницу и опубликовал фото в Сети

Завершено расследование уголовного деда об изнасиловании школьницы 27-летним полицейским в Сургуте. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. По версии следствия, мужчина напоил 15-летнюю девушку неизвестным химическим веществом. В результате ребенок впал в глубокий медикаментозный сон. В это время страж порядка изнасиловал ее и сделал фотографии обнаженной девушки. Позже преступник опубликовал снимки в социальной сети.

Выяснилось, что летом 2019 года полицейский встретился с тремя знакомыми и снял секс с ними на видео.

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По словам знакомых, мужчина был наркоманом и находился под действием запрещенных веществ, когда насиловал школьницу.