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Новости мираПроисшествия

Полицейские застрелили водителя после проверки машины – СМИ

Никита Брыкин

В Петербурге полицейские застрелили водителя машины, который оказался бывшим боевиком, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел 12 августа на Боровой улице. По предварительной информации, наряд патрульно-постовой службы остановил автомобиль «ВАЗ». При осмотре машины полицейские нашли под капотом сверток. В нем лежали охотничье ружье и винтовка Мосина. В этот момент водитель ударил крышкой капота майора полиции по голове и побежал во дворы.

За ним бросился младший лейтенант. Он догнал беглеца, однако тот напал на него и попытался отобрать табельное оружие. Тогда полицейский трижды выстрелил в подозреваемого, который скончался.

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Выяснилось, что 28-летний уроженец Дагестана судим за незаконный сбыт оружия и участие в незаконном бандформировании. Проводится проверка по факту применения табельного оружия.

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