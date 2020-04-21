Полицейские вшестером скрутили женщине руки в Башкирии

В МВД Башкирии прокомментировало задержание женщины на улице в Белебее. Об этом пишет «АиФ».
Ранее в Сети появилось видео с участием сотрудников полиции, которые грубо задержали местную жительницу.
Сообщается, что две местные жительницы, имевшие признаки алкогольного опьянения, выражались нецензурной бранью. На просьбу предъявить документы и пояснить причину, по которой они нарушают режим самоизоляции, они отреагировали агрессивно и начали оскорблять стражей порядка.
Тогда сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу, чтобы доставить данных женщин в отдел МВД России. В их отношении составлены протоколы.
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