Полицейские стреляли по колесам, чтобы задержать лихача в Тыве

Алексей Агеев
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На территории Тывы правоохранители были вынуждены стрелять по колесам машины, чтобы задержать ее водителя. Дело в том, что автомобилист не хотел добровольно останавливаться и спровоцировал погоню.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудники ГИБДД пытались остановить ВАЗ, но водитель этого авто на полной скорости «пролетел» мимо, тогда стражи порядка последовали за нарушителем. На трассе рядом с населенным пунктом Арыг-Узуу правоохранители произвели предупреждающий выстрел в воздух, однако и он не заставил водителя остановиться. Тогда полицейские открыли огонь по колесам автомобиля.

Машина после этого дальше ехать не смогла, 23-летний лихач, управлявший ею, был задержан. Позднее было установлено, что у парня отсутствовали водительские права. Молодого человека отвезли в отделение. Ведется разбирательство.

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