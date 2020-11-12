Подросток две недели жил в квартире с телом убитой им матери

Возбуждено уголовное дело в отношении 13-летнего жителя Альметьевска, который подозревается в убийстве матери, пишет «Life».

Сообщается, что 11 ноября в квартире одного из жилых домов нашли тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран на шее.

Это произошло после того, как местные жители обратили внимание на специфический запах, который исходил из жилища убитой. По подозрению в совершении преступления задержали сына потерпевшей.

Предположительно, подросток убил мать двумя неделями ранее на почве личных неприязненных отношений. Все это время ребенок находился в квартире с разлагающимся телом.