Подросток душил ребенка и закопал его в снег

Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего мальчика, который пытался убить ребенка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК по Мурманской области.

Инцидент произошел 21 февраля в городе Кандалакша. По данным следствия, подросток душил 11-летнего мальчика. Вскоре он потерял сознание и злоумышленник решил, что жертва умерла. Тогда он закопал ребенка в снег. Его обнаружили взрослые, потерпеший был доставлен в больницу.

Отметим, что подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.