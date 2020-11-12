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Новости мираПроисшествия

Подростки зверски избили приятели на вечеринке в Воркуте

Никита Брыкин

Портал «Лайф» узнал подробности зверского избиения 18-летнего жителя Воркуты приятелями на вечеринке.

По предварительной версии, парень за несколько дней до происшествия одолжил у 15-летнего двоюродного брата игровую приставку и никак не хотел возвращать. Тогда 15-летний обиженный родственник взял своих друзей и отправился к брату выбивать долг.

Подчеркивается, что при живом общении молодой человек также отказался отдавать приставку. Началась ссора, и он взялся за нож. Парни испугались и ушли. Вскоре они позвонили обидчику и под предлогом обычного разговора «забили стрелу».

Парня избивали ногами до тех пор, пока тот не перестал защищаться. Избиение снимали на телефон две девушки. Потерпевшему диагностировали двойной перелом челюсти. Сейчас он находится в хирургическом отделении больницы, его жизни ничего не угрожает.

Суд заключил двоих участников драки под стражу. Еще один — 15-летний организатор нападения находится под домашним арестом.

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