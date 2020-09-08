Подростки жестоко избили школьницу и заставили раздеться на камеру

Прокуратура Семилукского района Воронежской области заинтересовалась жестоким избиением ученицы Латненской поселковой школы, пишут «Вести Воронеж».

Ранее в распоряжении портала «TV Губерния» появилось видео издевательства над девочкой. Сообщается, что ученицу восьмого класса избили после уроков в пятницу, 4 сентября. На кадрах видно, как девочку оскорбляют, бьют ногами по телу и лицу.

Сообщается, что школьницу заставляли раздеться на камеру. По одной из версий, драку устроила девочка, в прошлом году окончившая девять классов той же школы.

Реклама

Прокуроры проверят органы и учреждения системы профилактики по работе с подростками, которые участвовали в избиении и издевательствах. Свою проверку проводят следователи СУ СК.