Подростки до смерти избили таксиста и угнали его машину

Задержаны двое 17-летних подростков, которых подозревают в убийстве 52-летнего мужчины и угоне автомобиля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Опубликовано видео с места событий.

Инцидент произошел 30 августа. Пьяный молодые люди напали на таксиста возле Автозаводского универмага. Хулиганы нанесли ему множество ударов по голове и телу, после скрылись на его машине. Потерпевший вскоре скончался в больнице.

Отмечается, что дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также об угоне авто объединены в одно производство.

Вскоре злоумышленникам изберут меру пресечения, вероятно, в виде ареста.