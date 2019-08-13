На главную Новости мира Под Тулой мужчина вырастил на огороде 500 кустов конопли
Новости мираПроисшествия

Под Тулой мужчина вырастил на огороде 500 кустов конопли

500 кустов конопли вырастил на своем участке житель Киреевского района Тульской области. Информация об этом появилась на сайте УМВД РФ по Тульскому региону.

35-летний мужчина построил парник. Именно там он и стал выращивать растение. Навес позволил укрыть коноплю от ветра и холода, а также от взглядов посторонних.

При проверке правоохранители нашли в огороде туляка 503 куста запрещенного растения. По факту незаконного культивирования конопли было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцев предупредили о резком ухудшении погоды

Приехавшего на отдых москвича задержали за убийство жителя Елатьмы

Государство просит взаймы. Первые госзаймы в Российской империи

В Рязанской области проходит чемпионат России по ловле карпа

Назначен исполняющий обязанности главы администрации города Рыбное

В среду в центре Рязани будут отключать холодную воду

Любимов поручил максимально ответственно рассмотреть обращения граждан

Рязанский ансамбль танца «Юность» получил звание «Образцовый коллектив»

В Рязанской области пропал 21-летний парень

Пожар на свалке в районе Химволокна потушен

Николай Любимов прокомментировал ситуацию с детьми из Иркутской области

В Рязань на II Международный форум древних городов приедут представители 35 стран мира

Рязанцев ждут карнавал и погорелый театр

На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП, на месте происшествия скорая помощь

В Рязани на несколько дней перекроют улицу Островского

В Рязани внук зарезал 80-летнюю женщину

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Названы 5 неэффективных методов похудения

Отбывающего пожизненное заключение екатеринбуржца осудили ещё за несколько преступлений

ВТБ продлевает промо-вклад «Время роста»