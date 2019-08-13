Под Тулой мужчина вырастил на огороде 500 кустов конопли

500 кустов конопли вырастил на своем участке житель Киреевского района Тульской области. Информация об этом появилась на сайте УМВД РФ по Тульскому региону.

35-летний мужчина построил парник. Именно там он и стал выращивать растение. Навес позволил укрыть коноплю от ветра и холода, а также от взглядов посторонних.

При проверке правоохранители нашли в огороде туляка 503 куста запрещенного растения. По факту незаконного культивирования конопли было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.