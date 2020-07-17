Под Самарой мужчина убил дочь утюгом

Житель Самарской области убил утюгом двухмесячную дочь. Преступника отправили за решетку на 17 лет.

Как сообщают следователи, во время совершения убийства 34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сперва уронил утюг, а затем ударил им младенца по голове. Он совершил жестокий поступок, потому что ребенок мешал ему своим громким плачем.

Мать малышки, когда узнала о происшествии, скорую помощь на место инцидента вызывать не стала. В итоге маленькая девочка скончалась от полученной травмы. На следующий день пара спрятала труп ребенка в пакте и выбросила в мусорку.

По окончании расследования по факту убийства малышки ее отец был отправлен в колонию строгого режима на 17 лет. Матери назначили более мягкое наказание – полтора года лишения условно с испытательным сроком в 1,5 года, сообщает «Регион online».