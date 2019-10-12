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Под Пензой КамАЗ убил двоих людей и травмировал полицейских: видео

11 октября в Пензенском регионе случилось страшное ЧП. Две аварии стали причиной гибели семейной пары. Кроме того, пострадали правоохранители.

Около 18:30 на 218 километре трассы Тамбов – Пенза произошло столкновение двух легковушек Chevrolet Cruze и Opel Zafira. После ДТП в медучреждение был доставлен один травмированный. К месту ДТП приехали двое полицейских – 39-летний мужчина и 22-летняя девушка. Они оставили свою машину на обочине, включив проблесковые маячки. Примерно в 19:45 57-летний шофер грузовика КамАЗ, ехавшего в попутном направлении, совершил наезд на стоявших на дороге правоохранителей и двух участников первой аварии – все они занимались оформлением ДТП. В итоге последние – 38-летний мужчина и 36-летняя женщина – погибли. Стражей порядка пришлось срочно госпитализировать с различными травмами.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Не сообщается, был ли водитель КамАЗа пьян в момент наезда, сообщает «Пензенская правда».

Фото Пензенский СК

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