Под Новороссийском автобус устроил массовую аварию и скрылся: 5 человек травмированы





12 августа, примерно в восемь часов вечера, на трассе между Краснодаром и Верхнебаканским шофер автобуса Neoplan зацепил ехавший в попутном направлении легковой автомобиль марки Daewoo.

После столкновения узбекская легковушка вылетела на встречку и столкнулась с КамАЗом. После удара грузовой автомобиль лег на бок и влетел в Жигули седьмой модели.

Виновник аварии уехал с места ДТП, однако его позднее разыскали и задержали сотрудники ГИБДД. В результате массового ДТП травмы получили водитель и три пассажира ВАЗ-2107. В их числе 6-летний ребенок. Кроме того, повреждения получил и водитель КамАЗа. Все травмированные были доставлены в больницу. По факту столкновения ведется расследование, сообщает Город Новороссийск.

Фото: УМВД по Краснодарскому краю