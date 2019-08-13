На главную Новости мира Под Новороссийском автобус устроил массовую аварию и скрылся: 5 человек травмированы
Новости мираПроисшествия

Под Новороссийском автобус устроил массовую аварию и скрылся: 5 человек травмированы

12 августа, примерно в восемь часов вечера, на трассе между Краснодаром и Верхнебаканским шофер автобуса Neoplan зацепил ехавший в попутном направлении легковой автомобиль марки Daewoo.

После столкновения узбекская легковушка вылетела на встречку и столкнулась с КамАЗом. После удара грузовой автомобиль лег на бок и влетел в Жигули седьмой модели.

Виновник аварии уехал с места ДТП, однако его позднее разыскали и задержали сотрудники ГИБДД. В результате массового ДТП травмы получили водитель и три пассажира ВАЗ-2107. В их числе 6-летний ребенок. Кроме того, повреждения получил и водитель КамАЗа. Все травмированные были доставлены в больницу. По факту столкновения ведется расследование, сообщает Город Новороссийск.

Фото: УМВД по Краснодарскому краю

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцев предупредили о резком ухудшении погоды

Приехавшего на отдых москвича задержали за убийство жителя Елатьмы

Государство просит взаймы. Первые госзаймы в Российской империи

В Рязанской области проходит чемпионат России по ловле карпа

Назначен исполняющий обязанности главы администрации города Рыбное

В среду в центре Рязани будут отключать холодную воду

Любимов поручил максимально ответственно рассмотреть обращения граждан

Рязанский ансамбль танца «Юность» получил звание «Образцовый коллектив»

В Рязанской области пропал 21-летний парень

Пожар на свалке в районе Химволокна потушен

Николай Любимов прокомментировал ситуацию с детьми из Иркутской области

В Рязань на II Международный форум древних городов приедут представители 35 стран мира

Рязанцев ждут карнавал и погорелый театр

На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП, на месте происшествия скорая помощь

В Рязани на несколько дней перекроют улицу Островского

В Рязани внук зарезал 80-летнюю женщину

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Виртуальная подруга обманула кузбассовца на 130 тысяч

15-летний костромич показал другу карабин отца и чуть не убил

В Бурятии деревенская девушка убила парня из-за безответной любви