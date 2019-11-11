В Московской области мужчина жестоко расправился с местным жителем. Погибший оказался коллектором, а убийца должником.

Сообщается, что убийство было совершено на территории Ивантеевки. Потерпевший нашел должника. Но разговор не заладился: мужчина, к которому пришел коллектор, вооружился тесаком и ударил им «гостя» в область живота. В итоге пострадавший умер.

Правоохранители уже подтвердили факт инцидента. Расследование уже ведется. Подозреваемым является житель Подмосковья 1995 года рождения. Он уже задержан, сообщает РЕН ТВ.