Плавающий в тазу по затопленному Ростову кот покорил Сеть

Житель Ростова устроил фотосессию коту в тазике. Питомец плавал в железной посудине по затопленной улице города.

Фотографии с котом были опубликованы в Сети и покорили пользователей. Люди стали умиляться котиком, сообщает РЕН ТВ.

Многие восхищались смелостью и жалели питомца. Нашлись и те, кто стал сравнивать Ростов с Венецией и жалеть кота, угодившего в такую передрягу.

Ранее Ростов был затоплен огромным количеством воды, которая собралась на улицах города после нашествия ливневых дождей.