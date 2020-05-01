Питерская бабушка сбросила мошеннику 100 тысяч из окна

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В Петербурге мошенник развел 84-летнюю старушку на 100 тысяч рублей. Она сбросила деньги мужчине из окна своего дома.

Преступник придумал простую схему. Он позвонил бабушке и рассказал, что ее сын угодил в ЧП, и у него имеются серьезные проблемы. Однако их можно легко решить, если внести за родственника кругленькую сумму. При этом гражданин предложил не нарушать правила самоизоляции и не передавать денежные средства тет-а-тет. Он попросил женщину скинуть деньги из окна.

Она так и сделала, когда злоумышленник пришел под окна ее дома. Момент засняла камера видеонаблюдения. После «сделки» пенсионерка хотела узнать, как идут дела с «урегулированием» процесса, но при звонке никто ей не отвечал. Тогда она позвонила сыну и узнала про «развод». Затем потерпевшие сообщили об инциденте в полицию. Злоумышленника ищут, сообщают Вести.