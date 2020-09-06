Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи

В субботу, 5 сентября, в Сочи проходили съемки программы «Юморина». Во время выступления Евгения Петросяна неожиданно началась эвакуация зала. Об этом сообщил в своем Instagram Владимир Винокур.

По словам юмориста, он готовился к выходу на сцену во время выступления коллеги. Однако неожиданно известных артистов попросили покинуть сцену из-за угрозы жизни. В тот же момент началась массовая эвакуация зала.

На видео, которое опубликовал Владимир Винокур, видно, что здание проверяли спецслужбы с собаками, но никакой угрозы не обнаружили. После этого съемки программы продолжились.