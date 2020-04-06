Петербуржец разогнал иномарку до 180 км/ч на Невском

Алексей Агеев
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Фото — Инстаграм

Молодой человек устроил «гонки» по Петербургу. Он разогнал иномарку до 180 км/чч на Невском проспекте.

В распоряжении Пятого канала оказалось видео лихачества. На кадрах можно заметить, что водитель, управляя машиной Volkswagen, «летит» по Невскому, «ныряя» между другими автомобилями по рядам, заезжая на полосу для общественного транспорта. «Играя в шашки», лихач разгоняется до 180 километров в час, а также снимает происходящее на камеру телефона.

В Инстаграме пользователи поинтересовались у автомобилиста, зачем он так себя вел, разъезжая по Петербургу. Молодой человек ответил, что водит так «ради кайфа».

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