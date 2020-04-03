Петербуржец придумал журнал о COVID-19

Петербургский дизайнер придумал глянцевый журнал о COVID-19. Он называется Botkina Covid Fashion.

Мысль о создании журнала пришла в голову мужчине, когда он был на карантине со своей возлюбленной в клинике имени Боткина. Фотографии для первой обложки журнала дизайнер сделал случайно.

– Нас поместили в одну палату с моей девушкой. Как-то вечером, занимаясь своими делами, она непроизвольно приняла модельную позу в больничном антураже. Я сфоткал, – рассказал дизайнер.

Затем он придумал заголовки, рассказывающие про быт в клинике. Затем парень отправил фотографию друзьям – они также были на карантине в больнице, в других палатах. Ребята стали делать подобные кадры. Дизайнер рассказал, что после этого «обложки стали нашим личным ежедневным изданием и способом поднять настроение, поддержать друг друга».

Отметим, что после карантина автора журнала и его рузей выписали. Коронавирус у них не нашли, сообщает РЕН ТВ.