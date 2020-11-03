Первая партия новых iPhone в России оказалась в 5,5 раза меньше прошлогодней

Первая партия iPhone 12, ввезенная в Россию к старту продаж, оказалась в 5,5 раза меньше прошлогодней аналогичной поставки смартфонов 11-й версии. Всего к 23 октября в Россию привезли 12–15 тыс. iPhone 12 и iPhone 12 Pro, сообщили «Известиям» источники, близкие к ритейлерам. Год назад в Россию было ввезено 83 тыс. экземпляров сразу трех моделей iPhone 11, сообщили в аналитическом центре холдинга GS Group.

Этой осенью компания Apple переориентировала поставки новинок на другие страны, считает источник «Известий» в одном из ритейлеров. Кроме того, из-за пандемии коронавируса у вендора возникли проблемы на производстве, компания могла не успеть произвести достаточный объем iPhone 12 к старту продаж, добавил собеседник газеты.

Источник «Известий», близкий к вендору, предположил, что Apple ввезла в Россию небольшое количество новых смартфонов из-за возможных колебаний курса рубля. Производитель сам выступает импортером — Apple ввозит в РФ товар, проводит таможенное оформление, распределяет по дистрибуторам и ключевым партнерам, пояснил он.

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Сейчас курс рубля колеблется, и Apple поставил небольшую партию товара с зафиксированной ценой в национальной валюте. Скорее всего, американский производитель продолжит поставки небольшими партиями, отметил собеседник газеты.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Хорошего немного: первая партия новых iPhone оказалась в 5,5 раза меньше прошлогодней.