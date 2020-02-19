Переболевшего ОРВИ китайца убили в России

В России мертвым найден житель Китая. Он приехал в РФ в конце прошлого года и успел переболеть ОРВИ.

Китайца обнаружили мертвым после того, как его выписали из больницы на территории Курской области. Уточняется, что погибший прибыл в Россию с группой из 43 человек. Ожидалось, что все приехавшие будут работать на швейной фабрике.

В феврале жителя КНР забрали в больницу с признаками ОРВИ. Он был на карантине из-за коронавируса в КНР.

После выписки труп мужчины нашли со следами насильственной смерти. В Курском регионе не считают, что смерть китайца может быть связана с коронавирусом, сообщает Рамблер.