Пенсионеры пытались отбить у полицейских подростка-байкера

Пожилые родственники подростка, которого задержали за вождение мотоцикла, пытались отбить его у автоинспекторов. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места случившегося.
Сообщается, что парень не остановился по требованию стражей порядка, хотел скрыться, но был пойман. На помощь внуку пришли его бабушка и дедушка. На кадрах видно, что пенсионеры вели себя агрессивно. Они настаивали на том, что ребенка нельзя задерживать.
Отмечается, что когда полицейские сажают школьника в служебную машину, старики снова идут в бой. Подростка все-таки доставили в отдел. Не исключено, что к ответственности привлекут и буйных родственников нарушителя.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram