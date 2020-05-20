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Пенсионеры пытались отбить у полицейских подростка-байкера

Никита Брыкин
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Пожилые родственники подростка, которого задержали за вождение мотоцикла, пытались отбить его у автоинспекторов. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места случившегося.

Сообщается, что парень не остановился по требованию стражей порядка, хотел скрыться, но был пойман. На помощь внуку пришли его бабушка и дедушка. На кадрах видно, что пенсионеры вели себя агрессивно. Они настаивали на том, что ребенка нельзя задерживать.

Отмечается, что когда полицейские сажают школьника в служебную машину, старики снова идут в бой. Подростка все-таки доставили в отдел. Не исключено, что к ответственности привлекут и буйных родственников нарушителя. 

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