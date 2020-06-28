Пенсионерка заявила, что ее полгода насиловал внук в Москве

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Телеканалу РЕН ТВ стало известно об обращении 75-летней жительницы в полицию в Москве.

Сообщается, что она пожаловалась на 29-летнего внука, который, по словам женщины, изнасиловал ее. Подозреваемого в совершении этого преступления уже задержали.

Пенсионерка уточнила, что родственник систематически насиловал ее на протяжении полугода. Она боялась заявить об этом раньше из-за страха перед внуком.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.