Пенсионер зашел в свою квартиру и бесследно исчез

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В городе Кашира в Подмосковье пропал 68-летний местный житель, зайдя в собственную квартиру. Об этом пишет издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что пенсионер вернулся домой в четыре часа утра и, судя по записям камеры видеонаблюдения, никуда не выходил. На следующий день его сын обнаружил, что квартира пуста.

По словам мужчины, у него возникло ощущение, что родственник буквально «дематериализовался». Так, в квартире продолжала работать бытовая техника, хотя пожилой мужчина всегда выключал электроприборы, когда уходил из дома.

Полицейские, которые возбудили дело, также находятся в недоумении.

«Мы не можем понять, что произошло», – заключил сын пропавшего.